У Києві коронавірус не відступив: зафіксовано понад 100 нових випадків

У Києві станом на 16 липня було зафіксовано 6613 підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу захворювання виявили в 116 мешканців столиці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці в Telegram. Він закликав людей не нехтувати своїм здоров‘ям та бути обережними.

"​​Друзі! Ще у 116 мешканців Києва виявили за минулу добу захворювання на коронавірус. На сьогодні в столиці вже 6613 підтверджених випадків COVID-19", – написав Кличко.

Статистика захворюваності на COVID-19 у Києві Telegram/Віталій Кличко

За його словами, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 62 жінки віком від 21 до 86 років, 50 чоловiків віком від 18 до 81 року, а також двоє дівчаток, яким 15 і 17 років, двоє хлопчиків, яким шість і вісім. Із них до лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів, інші залишилися на самоізоляції, під контролем лікарів.

Мер Києва відзначив, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 21, у Деснянському – 20, у Голосіївському – 18.

Згідно зі статистикою, опублікованою на сторінці Кличка у Telegram, у столиці коронавірус забрав життя вже 126 осіб, водночас одужали – 2160.

Допис Кличка Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині станом на ранок 16 липня було зафіксовано 3144 підтверджених випадки COVID-19. За минулу добу захворювання виявили ще в 16 осіб, проте одужали за цей час 86 жителів області, померла одна людина.