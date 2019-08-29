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У Києві Кличко приїхав на перше засідання нової Ради на велосипеді: фото

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У четвер, 29 серпня, міський голова Києва Віталій Кличко приїхав на перше засідання Верховної Ради України IX скликання на велосипеді.

Про це повідомили Vesti. Низка ЗМІ опублікували відповідні фото (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Раніше Кличка неодноразово помічали на велосипеді. На цьому транспортному засобі він приїжджав і на інавгурацію лідера України Володимира Зеленського, і на виборчу дільницю під час першого туру президентських виборів.

У Києві Кличко приїхав на засідання Ради на велосипеді

У Києві Кличко приїхав на засідання Ради на велосипеді

Главком

Новини
Перше засідання нової Верховної Ради: онлайн-трансляція
Мер міста Київ Віталій Кличко приїхав до парламенту на велосипеді

Мер міста Київ Віталій Кличко приїхав до парламенту на велосипеді

Інформатор

Там почалося перше засідання Верховної Ради України IX скликання

Там почалося перше засідання Верховної Ради України IX скликання

Інформатор

Раніше Кличка неодноразово помічали на цьому транспортному засобі

Раніше Кличка неодноразово помічали на цьому транспортному засобі

Главком

Мер міста Київ Віталій Кличко приїхав до парламенту на велосипеді

Мер міста Київ Віталій Кличко приїхав до парламенту на велосипеді

Vesti

Там почалося перше засідання Верховної Ради України IX скликання

Там почалося перше засідання Верховної Ради України IX скликання

Vesti

Раніше Кличка неодноразово помічали на цьому транспортному засобі

Раніше Кличка неодноразово помічали на цьому транспортному засобі

Vesti

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Кличко проголосував на виборчій дільниці в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна під час першого туру президентських виборів. Він приїхав туди на велосипеді одразу після тренування. Також були опубліковані фото, як Кличко, щоб потрапити на інавгурацію Зеленського, проїхався урядовим кварталом на велосипеді.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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