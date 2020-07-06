У Києві кількість заражених коронавірусом у важкому стані не зменшується, – Кличко

У Києві станом на 6 липня кількість заражених коронавірусом, які перебували у важкому стані, не зменшувалась.

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Про це розповів мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. За його словами, у медзакладах Києва станом на 6 липня перебувало 44 особи, зокрема, і четверо дітей, з підозрою на коронавірус (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Не зменшується в столиці кількість пацієнтів, хворих на COVID-19, які перебувають у важкому стані. Загалом у лікарнях міста з підтвердженим діагнозом "коронавірус" сьогодні 279 хворих, зокрема, 12 дітей", – підкреслив Кличко.

"У важкому стані 47 пацієнтів. На ліжках інтенсивної реанімації перебувають 25 хворих. Четверо людей підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Кисневої підтримки сьогодні потребують 72 хворих на коронавірус", – додав мер Києва.

Він також відзначив, що із діагнозом "пневмонія" за минулу добу у столиці госпіталізували 18 мешканців, а всього запалення легень у медзакладах міста станом на 6 липня продовжували лікувати у 439 хворих.

"Заповненість ліжок у лікарнях, де лікують хворих на коронавірус, сьогодні становить 39%. Це, нагадаю, у медзакладах першої хвилі – у восьми лікарнях та двох пологових будинках, де загалом ми підготували майже 900 місць. Ще 800 ліжок підготовлені в лікарнях другої хвилі", – підсумував Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на 6 липня кількість заражених коронавірусом зросла до 5602 осіб. За минулу добу у столиці виявили 59 нових випадків COVID-19.