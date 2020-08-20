У Києві кількість заражених коронавірусом перейшла позначку в 11 тисяч: Кличко озвучив свіжі дані

У Києві станом на 20 серпня кількість випадків коронавірусу збільшилась до 11172. За минулу добу захворювання виявили у 227 осіб.

Про це написав мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Telegram. Він відзначив, що загроза – не примарна, а упередити її можна, дотримуючись необхідних правил безпеки.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві й далі збільшується. За минулу добу вірус виявили в 227 людей. Троє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 158 киян. На сьогодні в столиці вже 11172 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", – підкреслив Кличко.

Коронавірус у Києві Telegram/Віталій Кличко

За його словами, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 114 жінок віком від 20 до 83 років, 104 чоловіка віком від 18 до 85 рокiв, а також п'ять дівчаток від п'яти до 16 років, чотири хлопчики від двох років до 10. Зокрема, мова і про трьох медиків. До лікарень столиці потрапили 37 пацієнтів.

"Одужала за минулу добу 101 людина. Всього коронавірус подолали 3585 мешканців Києва", – відзначив Кличко.

Мер також додав, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 39, у Святошинському – 37, в Дніпровському – 31.

Пост Кличка Скріншот

Як повідомлявOBOZREVATEL, у Київській області станом на ранок 20 серпня було підтверджено 4727 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили в 42 осіб.