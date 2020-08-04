У Києві кількість заражених коронавірусом перейшла позначку у 8,6 тисячі осіб

У Києві станом на 4 липня кількість заражених коронавірусом зросла до 8662 осіб. За минулу добу захворювання виявили ще в 108 жителів столиці.

Про це написав мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Telegram. Він закликав людей не нехтувати правилами, бути свідомими і обережними.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилась за минулу добу ще на 108 людей. Троє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 138 киян. На сьогодні в столиці вже 8662 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", – підкреслив Кличко.

Статистика захворюваності на COVID-19 у Києві Telegram/Віталій Кличко

За його словами, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 53 жінки віком від 19 до 92 років, 46 чоловіків віком 19 до 80 років, а також шість дівчаток від дев'яти до 13 років, три хлопчики від одного до 15 років. Зокрема, йдеться про чотирьох медиків. До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів.

"Одужали за минулу добу 50 пацієнтів. Усього коронавірус подолали 3044 мешканці Києва", – зазначив мер столиці.

Він також додав, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Дарницькому – 21, у Дніпровському – 18, у Печерському та Святошинському районах – по 13.

Пост у мережі Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині станом на ранок 4 серпня було підтверджено 3877 випадків COVID-19. За минулу добу захворювання виявили у 32 осіб, втім, одужали – 49.