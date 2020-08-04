У Києві кількість заражених коронавірусом перейшла позначку у 8,6 тисячі осіб.

У Києві станом на 4 липня кількість заражених коронавірусом зросла до 8662 осіб. За минулу добу захворювання виявили ще у 108 жителів столиці.

Про це написав мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Telegram. Він закликав людей не нехтувати правилами, бути свідомими і обережними.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві збiльшилась за минулу добу ще на 108 людей. Троє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 138 киян. На сьогодні в столиці вже 8662 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", – підкреслив Кличко.

Статистика захворюваності на COVID-19 у Києві Telegram/Віталій Кличко

За його словами, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 53 жінки віком від 19 до 92 років, 46 чоловiків віком 19 до 80 років, а також шість дівчаток від дев'яти до 13 років, три хлопчики від одного до 15 років. Зокрема, мова і чотирьох медиків. До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів.

"Одужали за минулу добу 50 пацієнтів. Усього коронавірус подолали 3044 мешканці Києва", – відзначив мер столиці.

Він також додав, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 21, у Дніпровському – 18, у Печерському та Святошинському районі – по 13.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині станом на ранок 4 серпня було підтверджено 3877 випадків COVID-19. За минулу добу захворювання виявили у 32 осіб, втім, одужали – 49.