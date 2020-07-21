У Києві кількість заражених коронавірусом перейшла поділку у 7 тисяч

У Києві станом на ранок 21 липня було зафіксовано 7034 підтверджених випадки COVID-19. За минулу добу захворювання виявили у 73 осіб.

Про це написав мер столиці України Віталій Кличко на своїй сторінці у Telegram. Він попросив людей бути обережними та не нехтувати правилами.

"Друзі! Кількість мешканців Києва, в яких виявили коронавірус, збiльшилась іще на 73 людини. На сьогодні в столиці вже 7034 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", – підкреслив Кличко.

Статистика захворюваності на COVID-19 у Києві Telegram/Віталій Кличко

За його словами, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 27 жінок віком від 19 до 68 років, 38 чоловiкiв віком від 18 до 60 років, а також п'ять дівчаток від двох до семи років, три хлопчики від чотирьох до восьми років. Зокрема, мова і про трьох медиків. До лікарень столиці госпіталізували трьох пацієнтів.

"Одужали за минулу добу 68 киян. Усього коронавірус подолали 2455 мешканців столиці", – відзначив мер Києва.

Він також додав, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Голосіївському, Дарницькому та в Шевченківському районах – по 10.

Згідно зі статистикою, опублікованою мером, у місті коронавірус забрав життя 128 осіб.

Допис Кличка Скріншот

Як повідомлявOBOZREVATEL, на Київщині станом на ранок 21 липня було зафіксовано 3332 підтверджені випадки COVID-19. За минулу добу захворювання виявили ще в 24 осіб, одужали за цей час 30 жителів області.