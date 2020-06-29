У Києві кількість заражених коронавірусом наблизилась до 5 тисяч: свіжа статистика

У Києві станом на ранок 29 червня зафіксували 4980 підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу захворювання виявили у 45 жителів столиці.

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Водночас від коронавірусу у місті померло ще двоє осіб. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Telegram.

"Друзі! Ще в 45 мешканців Києва лабораторно підтвердили за минулу добу захворювання на коронавірус. Двоє людей померли. На сьогодні в столиці вже 4980 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – написав він.

За словами Кличка, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус,17 жінок віком від 21 до 85 років, 27 чоловiкiв віком від 20 до 66 рокiв та трирічна дівчинка. З них до лікарень столиці госпіталізували шістьох хворих, інші залишилися на самоізоляції, під контролем медиків.

"Одужали за минулу добу п'ять киян. Усього коронавірус подолали 1552 мешканця столиці", – відзначив очільник Києва.

Він також відзначив, що найбільше нових випадків захворювання виявили у Шевченківському районі – 10, тоді як у Дніпровському – сім, а у Солом’янському, Оболонському та Голосіївському – по п'ять.

Пост Кличка Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 29 червня коронавірус в Україні виявлено у 43 628 осіб. З них у 646 пацієнтів хвороба підтвердилася за останню добу.