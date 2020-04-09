У Києві станом на 12:00 9 квітня кількість випадків коронавірусу COVID-19 зросла до 335, померло вже шість осіб.

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Про це повідомив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"За минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилася майже втричі, порівнюючи з попередніми днями! На 41 особу... З них – двоє медиків... За добу, що минула, в столиці ще один випадок, на жаль, летальний. Загалом у Києві вже 335 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – заявив він.

У Києві коронавірус за добу виявили в 41 особи, один випадок – летальний. Ілюстрація

За словами Кличка, за останню добу COVID-19 виявили в 11 жінок віком від 26 до 71 року, 29 чоловіків віком від 36 до 70 років, а також у маленької дівчинки, якій лише шість місяців. До медзакладів Києва було госпіталізовано шість осіб, інші перебувають вдома: на самоізоляції та під контролем лікарів.

Також мер столиці зазначив, що з випадків, зареєстрованих за минулу добу, 26 – у Києво-Печерській лаврі.

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві Telegram/Віталій Кличко

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві Telegram/Віталій Кличко

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на 9:00 четверга, 9 квітня, було зафіксовано 300 випадків коронавірусу, а в області – ще 130.

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