У Києві кількість випадків COVID-19 зросла до 279: вже п'ять осіб загинуло

У Києві станом на 12:00 7 квітня кількість підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 зросла до 279, померло п'ятеро осіб, ще 12 видужало.

Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"За минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилася ще на 12 осіб, з них четверо дітей, один медик. Одна випадок, на жаль, летальний. Загалом у столиці вже 279 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – заявив він.

За словами Кличка, серед осіб, у яких за останню добу виявили коронавірус, – три жінки віком від 34 до 41 року, п'ять чоловіків віком від 31 до 67 років, двоє дівчаток по 3 роки і двоє хлопчиків 6-ти та 15-ти років.

"Один чоловік 36-ти років, на жаль, помер. За його життя майже два тижні боролися лікарі Олександрівської лікарні. Він був підключений до апарату ЕКМО – насичення крові киснем. Але у чоловіка були дуже вражені легені. Тому врятувати його не вдалося", – підкреслив очільник Києва.

Він додав, що із 12 осіб двох було госпіталізовано. Інші 10 залишилися вдома, на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Більшість киян, у яких діагноз підтвердився за минулу добу, за межі країни останнім часом не виїжджали. Тобто були інфіковані в Україні", – сказав Кличко.

Новина оновлюється.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!