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23 березня • оновлено в 18:15
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У Києві кількість хворих на коронавірус зросла на 4 особи: вже 28

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У Києві підтвердили ще чотири випадки захворювання на коронавірус COVID-19. Кількість хворих у місті зросла до 28 осіб.

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Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Telegram. Двоє пацієнтів – у Олександрівській лікарні, а ще стільки ж – у самоізоляції вдома під контролем лікарів.

"Сьогодні вдень ми отримали від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" ще 4 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. Тобто кількість киян, що захворіли на COVID-19, зросла у столиці до 28 осіб", – заявив він.

У Києві кількість хворих на коронавірус зросла на 4 особи. Ілюстрація

У Києві кількість хворих на коронавірус зросла на 4 особи. Ілюстрація

Серед нових чотирьох нових випадків:

  • 17-річна дівчина, що повернулася з навчання в Лондоні;

  • 53-річна жінка, що контактувала із хворим у Київській області;

  • жінка, віком 28 років, яка повернулася з Австрії;

  • 21-річний юнак, який контактував із хворим родичем.

Пост Кличка

Пост Кличка

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Тесты получены...если уже сегодня начнут применять..завтра волосы дыбом встанут..но скорее всего массовые проверки попридержат...из-за трусости...что приведет к еще более тяжким последствиям.
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