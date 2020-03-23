У Києві кількість хворих на коронавірус зросла на 4 особи: вже 28

У Києві підтвердили ще чотири випадки захворювання на коронавірус COVID-19. Кількість хворих у місті зросла до 28 осіб.

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Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Telegram. Двоє пацієнтів – у Олександрівській лікарні, а ще стільки ж – у самоізоляції вдома під контролем лікарів.

"Сьогодні вдень ми отримали від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" ще 4 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. Тобто кількість киян, що захворіли на COVID-19, зросла у столиці до 28 осіб", – заявив він.

У Києві кількість хворих на коронавірус зросла на 4 особи. Ілюстрація

Серед нових чотирьох нових випадків:

17-річна дівчина, що повернулася з навчання в Лондоні;

53-річна жінка, що контактувала із хворим у Київській області;

жінка, віком 28 років, яка повернулася з Австрії;

21-річний юнак, який контактував із хворим родичем.

Пост Кличка Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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