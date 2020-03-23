У Києві кількість хворих на коронавірус зросла на 4 особи: вже 28

У Києві підтвердили ще чотири випадки захворювання на коронавірус COVID-19. Кількість хворих у місті зросла до 28 осіб.
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Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Telegram. Двоє пацієнтів – у Олександрівській лікарні, а ще стільки ж – у самоізоляції вдома під контролем лікарів.
"Сьогодні вдень ми отримали від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" ще 4 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. Тобто кількість киян, що захворіли на COVID-19, зросла у столиці до 28 осіб", – заявив він.
У Києві кількість хворих на коронавірус зросла на 4 особи. Ілюстрація
Серед нових чотирьох нових випадків:
17-річна дівчина, що повернулася з навчання в Лондоні;
53-річна жінка, що контактувала із хворим у Київській області;
жінка, віком 28 років, яка повернулася з Австрії;
21-річний юнак, який контактував із хворим родичем.
Пост Кличка
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перше зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в семи лікарнях облаштували бази для госпіталізації пацієнтів із підозрою на COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей, а також одна спеціальна база для вагітних.
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