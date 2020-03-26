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26 березня • оновлено в 13:28
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У Києві кількість хворих на коронавірус зросла до 40

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У Києві станом на 12:00 четверга, 26 березня, кількість хворих на коронавірус COVID-19 зросла до 40. Так, було підтверджено шість нових випадків зараження.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У столиці за минулий вечір (25 березня. – Ред.) і сьогоднішній ранок (26 березня. – Ред.) кількість осіб, які заразилися коронавірусом, зросла до 40. Сьогодні ми отримали від державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" ще шість лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – заявив він.

У Києві кількість хворих на коронавірус зросла до 40. Ілюстрація

У Києві кількість хворих на коронавірус зросла до 40. Ілюстрація

Так, за словами Кличка, серед занедужалих: одна жінка віком 35 років, а також п'ять чоловіків віком від 28 до 70 років. Чотирьох пацієнтів госпіталізували до Олександрівської клінічної лікарні, одного 70-річного військовослужбовця – до військового госпіталю, ще одна особа перебуває вдома на самоізоляції.

Мер міста зазначив, що станом на 12:00 26 березня експрестестами та за допомогою лабораторних досліджень було обстежено 1437 киян.

"Київський міський лабораторний центр МОЗ України" перевіряє на підтвердження чи спростування діагнозу захворювання на коронавірус ще понад 30 осіб", – підсумував Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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Коментарі
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Livesey David
Livesey David
Если эту цифру умножить на 100, то получится примерное количество реально зараженных в Кyeве.
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Golan Sim
Golan Sim
Как обычно, вся зараза и все нечистоты приходят к нам в Украину из западных областей, а точнее из галичины, которая стала рассадником грязи и эпидемий. Учитывая присутствие йододефицитного природного фактора в карпатском регионе, уровень заболеваемости там достигает высоких значений.
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Кияни Життя столиці

Коронавірус. Найважливіше

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