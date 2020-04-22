У Києві майже тисяча осіб захворіли на коронавірус: свіжі дані

У Києві зафіксовано 989 випадків зараження коронавірусом, за добу кількість хворих збільшилася на 97 осіб.

Одужали 39 жителів столиці, померли 19. Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 22 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Серед тих, у кого підтвердився коронавірус, 10 медиків.

У Києві кількість хворих на коронавірус наблизилася до тисячі

За добу вірус виявили у 34 жінок від 22 до 83 років, 52 чоловіків від 18 до 85 років і 11 дітей до 17 років (7 дівчаток і 4 хлопчики).

У лікарні столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Серед тих, у кого за минулу добу підтвердили захворювання коронавірус – 1 монах Києво-Печерської лаври і 12 ченців Покровського Голосіївського чоловічого монастиря. "У цьому монастирі зараз відбувається дезінфекція всіх приміщень. І ми закриваємо його на карантин", – повідомив Кличко.

Також, за словами мера, міські служби продовжують роботу по обстеженню гуртожитків, підпорядкованих місту. І в разі потреби здійснюють там дезінфекцію.

Кличко закликав усіх жителів столиці суворо дотримуватися карантину. "Коронавірус, на жаль, не йде на спад у Києві. Ми наближаємося до піку", – пояснив він. Кличко нагадав, що поминальні дні у столиці перенесли на 6 червня.

Мер також попередив, що в разі подальшого поширення вірусу карантинні заходи будуть продовжені.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, всього в Україні підтверджено 6592 випадки COVID-19. Померли 174 особи.