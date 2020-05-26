Головна Новини
26 травня • оновлено в 14:18
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

У Києві карантин зняли з трьох монастирів: список

1.6т
Читати матеріал російською

У трьох монастирях Києва, у яких було зафіксовано спалахи COVID-19, скасували карантин. Йдеться про Києво-Печерську лавру, Іонинський та Свято-Покровський чоловічі монастирі (усі належать до УПЦ МП).

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 26 травня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. За його словами, перед відкриттям там провели повну дезінфекцію (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У столиці зняли карантин у кількох монастирях, які були закриті через спалахи захворювання. Зокрема, у Києво-Печерській лаврі, Іонинському та Свято-Покровському чоловічих монастирях", – сказав Кличко.

У Києві карантин зняли з трьох монастирів. Ілюстрація

У Києві карантин зняли з трьох монастирів. Ілюстрація

Мер Києва відзначив, що за період карантину зробили понад тисячу ПЛР-тестів у священнослужителів. За його словами, саме завдяки вчасно проведеним протиепідемічним заходам та дотриманню суворого карантину вдалося локалізувати осередки захворювання.

"Як ви знаєте, уряд дозволив проводити служби в храмах – із дотриманням регламентів та санітарних вимог. Я звертаюся до служителів усіх конфесій: бережіть, будь ласка, своїх прихожан, дотримуйтеся правил, не збирайте в храмах велику кількість людей, щоб не сталося нових спалахів хвороби", – підсумував Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Києво-Печерська лавра (УПЦ МП) з 13 квітня була зачинена на карантин через спалах там коронавірусу. А Свято-Троїцький Іонинський монастир (підпорядковується УПЦ МП), у якому виявили випадки захворювання на COVID-19, офіційно вирішили закрити на карантин 17 квітня.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Теми
Карантин в Україні Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Кияни Життя столиці

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 21 584.

    Вилікувалися: 7575. Померли: 644.

  • У світі захворіли понад 5,5 млн осіб, загинули – більше 347 тисяч.

  • Ляшко назвав дві умови, за яких Україна уникне другої хвилі COVID-19.

  • Названа хвороба, яка підвищує ризик смерті від коронавірусу.

  • Вчені з'ясували, наскільки небезпечні мутації коронавірусу.

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги