Опівночі 1 червня в Солом'янському районі Києва камера зафіксувала перший автомобіль, який порушив швидкісний режим.

Жінка на Audi Q7 рухалася по Чоколівському бульвару зі швидкістю 75 кілометрів на годину при дозволеному швидкісному режимі до 70. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Тепер власниця автомобіля заплатить штраф.

У Києві камера зафіксувала першого порушника ПДР

"Тепер власниці Audi Q7 на адресу її реєстрації, прийде лист з повідомленням про правопорушення, з QR кодом, за яким вона зможе подивитися відеофайл з місцем і часом події і з інформацією про суть події", – написав Геращенко.

Він зазначив, що сума штрафу залежить від швидкості його оплати. Якщо порушниця оплатить штраф протягом 10 днів з моменту отримання повідомлення, то його сума складе 127,5 гривень. Якщо після 10 днів – 255 гривень.

"Якщо не сплатить, з якої-небудь причини, то штраф буде стягуватися через систему Виконавчої служби Міністерства юстиції", – зазначив заступник міністра.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Києві запрацювали камери фіксації порушень ПДР та опублікував список адрес, де вони встановлені.

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