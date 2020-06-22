У Києві кафе і ресторани зобов'язали протестувати співробітників на COVID-19

У Києві власники і керівники торгових мереж, закладів громадського харчування, сфери побутового обслуговування повинні будуть організувати тестування співробітників на COVID-19.

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Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 22 червня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. За його словами, справа в тому, що ці люди працюють у компаніях, де велика кількість відвідувачів та висока ймовірністю інфікування коронавірусом (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Хочу повідомити, що штаб із надзвичайних ситуацій міста ухвалив сьогодні рішення про те, що власники і керівники торгових мереж, закладів громадського харчування, сфери побутового обслуговування повинні організувати тестування своїх співробітників ІФА-тестами. Це тести, що визначають наявність в організмі антитіл до вірусу. Їх потрібно робити раз на місяць", – пояснив Кличко.

Очільник Києва додав, що місто збільшує кількість тестувань на COVID-19, адже все більше людей почало звертатися до медиків із симптомами коронавірусу та запаленням легенів. Також він відзначив, що показник тестування в столиці – найвищий в Україні і становить 67 тестів на 100 тисяч мешканців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на 22 червня зафіксували 4368 підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу коронавірус виявили у 43 осіб.