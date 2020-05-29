У Києві інвестори "Аркади" влаштували протест через недобудовані будинки: у чому суть конфлікту

У п'ятницю, 29 травня, в Києві інвестори банку "Аркада" влаштували пікет і безстрокову акцію протесту, вимагаючи від органів влади відповіді на зупинку будівництва житлових комплексів "Еврика", "Патріотика", "Патріотика на озерах".

О 09:00 вони зібралися під будівлею банку на вулиці Ольгинській, щоб підписати ультиматум до президента АТ АКБ "Аркада" Паливоди Костянтина (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Який план протестуючих

Після цього учасники протесту зачитали цей ультиматум, провели виступи. Згодом відбулась хода до Офісу президента, вирушив автомітинг до Кабміну. Біля ОП інвестори влаштували мітинг, зачитали лист президенту України Володимиру Зеленському.

У Києві інвестори "Аркади" влаштували протест через недобудовані будинки. Ілюстрація

Тоді заплановано ходу до Хрещатика і Київської міської державної адміністрації. Там учасники протесту хочуть зачитати і підписати ще й лист меру столиці Віталію Кличку, депутатам Київради і провести виступи.

Згодом на Хрещатику триватимуть мирні акції протесту і флешмоб, буде встановлено наметове містечко біля КМДА.

У чому суть конфлікту і де помилилися учасники протесту

Так, за повідомленням інвесторів, забудовник не виконав своїх зобов'язань, в результаті чого будівництво кількох комплексів "застигло", а близько 13 тисяч сімей залишилося без житла.

Своїм мітингом вони хочуть повідомити АТ АКБ "Аркада" про початок радикальних дій з метою змусити банк відновити будівництво всіх будинків, залучити президента і КМДА до допомоги у вирішенні цього проблемного питання.

Але водночас інвестори діють не зовсім логічно і правильно. Їм слід було піти в поліцію, вимагати відповіді від силовиків і покарання для забудовника. А ось таке звернення до органів влади – це лише перекладання відповідальності і шанс для "Аркади і далі "тероризувати" людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на акцію протесту в Києві, крім автоперевізників, 13 травня вийшли інвестори житла, яке не добудувала держкорпорація "Укрбуд". Сотні автомобілів влаштували пробіг Києвом із закликом до президента і владі виконати обіцянки.