У Києві інспектори почали штрафувати за неправильне паркування

У Києві інспектори паркування з 8 липня почали штрафувати за неправильно залишені авто. До цього вони тільки попереджали водіїв про порушення.

Одними з перших під санкції інспекторів потрапили автомобілісти, які кинули свої машини на зупинках громадського транспорту, йдеться у матеріалі каналу "2+2" (щоб подивитися, скрольте до кінця сторінки).

"Виписуємо попередження про постанову щодо правопорушення. Там будуть всі реквізити, за якими можна оплатити штраф", – уточнив інспектор.

Паркувальний інспектор Скріншот

Одна з незгодних із таким покаранням водійок навіть намагалася наїхати на інспектора, тікаючи з місця порушення.

Повідомляється також, що спочатку на весь Київ працюватиме всього 10 паркувальних інспекторів, а пізніше контроль виконуватиметься за допомогою автоматизованої програми.

Як писав OBOZREVATEL, у травні у Києві на неправильно припаркованих автомобілях почали залишати послання, що попереджають про майбутні адміністративні штрафи.

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