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30 жовтня • оновлено в 11:37
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У Києві хочуть обмежити рух у шести районах: коли та чому

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У Києві у середу та четвер, 30-31 жовтня, ймовірно, обмежать дорожній рух у шести районах міста.

Йдеться про окремі ділянки вулиць Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Печерського, Подільського, Шевченківського районів, а також Бориспільське шосе. Про це повідомила пресслужба Управління державної охорони України на сторінці у Facebook.

Причиною стане візит в Україну Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

У Києві хочуть обмежити рух у шести районах

У Києві хочуть обмежити рух у шести районах

Управління спільно з іншими правоохоронними органами забезпечуватимуть безпеку та нададуть супровід делегації Столтенберга під час його перебування на території держави.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з середи, 30 жовтня, щоранку в робочі дні з 08:10 до 09:20 закриватимуть вхід на станцію метро "Золоті ворота". Річ у тім, що тут розпочнуть почерговий ремонт шести ескалаторів. Проведення робіт триватиме до 9 лютого 2021 року.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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