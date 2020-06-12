У Києві готуються посилити карантин – радник мера

У Києві хочуть посилити карантин через складну ситуацію з коронавірусом.

Про це заявив радник мера столиці Володимир Бондаренко в ефірі одного з телеканалів, пише "РБК-Україна". За його словами, вже о 9:30 п'ятниці, 12 червня, міський штаб з НС буде ухвалювати відповідне рішення про можливість посилення деяких обмежень, які були ослаблені з 23 травня.

Чиновник також зазначив, що у київської влади є три сценарії розвитку ситуації.

"Станом на сьогодні (12 червня. – Ред.) ми перебуваємо посередині між жовтим і чорним сценаріями. Це означає, що хвороба входить у новий пік, не вийшовши ще до кінця з попереднього", – підкреслив Бондаренко.

У Києві готуються посилити карантин. Ілюстрація

Радник мера зазначив, що літо не принесло зменшення кількості хворих на коронавірус і тому ослаблення карантину будуть переглядати. За його словами, Київ точно не готовий до наступних етапів, які раніше були заплановані на 5 і 10 червня.

"Ми не можемо говорити про відкриття закладів громадського харчування в приміщеннях, ми не можемо говорити про будь-які масові заходи з кількістю людей один на 5 кв. метрів, ми не можемо говорити про повноцінне відкриття установ культури. Це саме ті моменти, які повинні були відбутися 5 червня по Україні", – пояснив чиновник.

Бондаренко додав, що 12 червня будуть результати відповідного епідеміологічного аналізу Держпродспоживслужби, і тоді буде ухвалене рішення.

"Станом на сьогодні не можна сказати, що якась одна галузь міського господарства є передумовою для збільшення кількості хворих. Тут є дві сторони. Об'єктивна сторона – ми відкрили магазини, ТРЦ, транспорт", – сказав радника мера столиці.

Суб'єктивна сторона, на його думку, це те, що чимало українців вирішили, що з моменту виходу на роботу для них карантин закінчився.

Так, Бондаренко заявив, що 12 червня можуть ухвалити рішення про жорсткі обмеження щодо відвідування пляжів або навіть про повне їх закриття. Також, за його словами, в місті точно не відкриються три пункти ЗНО.

Чиновник підкреслив, що водночас питання про обмеження роботи громадського транспорту не постає.

Як повідомлявOBOZREVATEL, станом на ранок п'ятниці, 12 червня, в Україні офіційно було підтверджено 29 753 випадки коронавірусної інфекції. З них 683 було виявлено за минулу добу.