У Києві "гонщики" влаштували ДТП з 8 автівками. Фото та відео

У ніч проти 15 вересня в Києві на Троєщині трапилася масштабна ДТП за участю вісьмох автомобілів. На щастя, в результаті ніхто не постраждав.

Як повідомили на Telegram-каналі "Вартові Еспресо", аварію на вулиці Милославській у Деснянському районі столиці спровокували водії автівок Toyota Camry та Seat (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За словами водія Chevrolet, який їхав у середній смузі, вищезгадані машини влаштували перегони. Оскільки Chevrolet опинилася на їхньому шляху, то "гонщикам" довелося робити обгін: Toyota Camry – ліворуч, а Seat – з правого боку.

У такій ситуації водій Seat не впорався з керуванням і почав трощити припарковані на узбіччі автівки. Чотири транспортних засоби отримали пошкодження різного ступеня. Після цього, намагаючись уникнути ще більшої кількості розбитих авто, водій Seat вивернув кермо ліворуч і вдарив Chevrolet у задню праву частину.

Від такого удару останнього почало розвертати на 180°, від чого той зачепив Skoda, яка в'їхала за інерцією в Mazda. Водій Toyota Camry тим часом зник із місця ДТП у невідомому напрямку.

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