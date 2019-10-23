"А де поліція?" У Києві чоловік самотужки "евакуював" Lexus порушника. Відео

У середу, 23 жовтня, по вулиці Дмитрівській, 92 у Києві, водій самостійно "евакуював" чужий Lexus, який перекрив трамвайні колії.

Підтверджувальне відео опублікували на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, на кадрах видно, що чоловік приєднав тросом Lexus до свого Volkswagen і трохи його пересунув.

У Києві чоловік "евакуював" Lexus порушника Скріншот з відео

Користувачі в коментарях почали обговорювати ситуацію.

"Розібрався за пару хвилин – людям нерви і час зберіг", "І трамваю шлях звільнив, і до лосяри дбайливо поставився. Порядна людина!", "Якщо держава не діє (поліція, наприклад), то ось так і буде", "Треба було його набік покласти!", "Скоро на переходах Lexus ставити почнуть, їм, хамським авантюристам, все можна", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві жінка з порушенням припаркувалася на зеленій зоні біля житлового комплексу і влаштувала скандал.

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