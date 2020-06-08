У Києві електричка відновила роботу: маршрут і графік

Тимур Григоренко Життя столиці 13:02, 8.06.2020 Оновлено: 13:03, 8.06.2020

У понеділок, 8 червня, у Києві частково відновили рух міських електропоїздів.

Як повідомляє пресслужба "Київпастрансу", електрички курсуватимуть у години "пік", а також по суботах і неділях.

"Рух відновлюється в напрямках "Станція Троєщина – станція Троєщина-2 – станція Почайна" і в зворотному "Станція Почайна – станція Троєщина-2 – станція Троєщина", – йдеться в повідомленні.

Київська електричка
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Відзначається, що про відновлення кільцевого руху міської електрички буде повідомлено додатково.

Скріншот
Скріншот

Раніше в столиці перенесли початок відновлення руху міської електрички.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" з 1 червня почала відновлювати рух електричок в десяти областях України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що в Києві буде запущений єдиний електронний квиток для метро і залізниці.

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