Головна Новини
8 червня • оновлено в 13:14
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

У Києві електричка відновила роботу: маршрут і графік

898
Читати матеріал російською

У понеділок, 8 червня, у Києві частково відновили рух міських електропоїздів.

Як повідомляє пресслужба "Київпастрансу", електрички курсуватимуть у години "пік", а також по суботах і неділях.

"Рух відновлюється в напрямках "Станція Троєщина – станція Троєщина-2 – станція Почайна" і в зворотному "Станція Почайна – станція Троєщина-2 – станція Троєщина", – йдеться в повідомленні.

Київська електричка

Київська електричка

LiveJournal

Відзначається, що про відновлення кільцевого руху міської електрички буде повідомлено додатково.

У Києві електричка відновила роботу: маршрут і графік

Скріншот

У Києві електричка відновила роботу: маршрут і графік

Скріншот

Раніше в столиці перенесли початок відновлення руху міської електрички.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" з 1 червня почала відновлювати рух електричок в десяти областях України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що в Києві буде запущений єдиний електронний квиток для метро і залізниці.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
потяг Київпастранс
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Кияни Життя столиці

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 27 462.

    Вилікувалися:12 195. Померли: 797.

  • У світі захворіли більше 7 млн осіб, загинули – більше 406 тисяч.

  • Епіцентри коронавірусу в Україні знову перемістилися: названі регіони.

  • Ще одна країна перемогла коронавірус: там не залишилося жодного хворого.

  • Названо три області, де в Україні найбільше хворих на коронавірус.

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги