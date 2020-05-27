У Києві дозволили відкрити ТРЦ і готелі: Кличко назвав дату

У Києві з суботи, 30 травня, дозволили відкритися торгово-розважальним центрам, але без роботи розважальних зон, а також готелям.
Відповідне рішення 27 травня ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій столиці. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Віталій Кличко.
За його словами, столичні ТРЦ зможуть запрацювати з дотриманням санітарних норм та регламентів.
Крім цього, додав Кличко, з 30 травня у столиці зможуть розпочати роботу і готелі, крім гостелів. Щоправда, ресторани в них поки працюватимуть на виніс та обслуговування в номерах.
Для готелів прописані чіткі вимоги, яких вони мають дотримуватися:
температурний скринінг співробітників та відвідувачів;
масковий режим поза номерами;
дозволяється одночасне перебування відвідувачів у вестибюлі з розрахунку не більш як одна особа на 10 кв. м площі приміщення.
Також мер столиці зазначив, що рішення щодо подальшої роботи ресторанів та кафе у Києві в рамках наступних етапів послаблення карантину комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить окремо.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, торгово-розважальні центри в Києві готуються до відкриття в рамках зняття карантинних обмежень, оскільки мер столиці Віталій Кличко раніше анонсував, що вони можуть розпочати роботу вже до кінця цього тижня.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".