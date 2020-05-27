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27 травня • оновлено в 13:11
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У Києві дозволили відкрити ТРЦ і готелі: Кличко назвав дату

  • У Києві з 30 травня відновлять роботу торгово-розважальні центри

  • Однак до розважальних зон у ТРЦ доступ відвідувачам все ще буде закритий

  • З цієї ж дати відкриються столичні готелі, окрім гостелів

  • Заклади повинні працювати з дотриманням санітарних норм та регламентів

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У Києві з суботи, 30 травня, дозволили відкритися торгово-розважальним центрам, але без роботи розважальних зон, а також готелям.

Відповідне рішення 27 травня ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій столиці. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Віталій Кличко.

За його словами, столичні ТРЦ зможуть запрацювати з дотриманням санітарних норм та регламентів.

У Києві дозволили відкрити ТРЦ і готелі: Кличко назвав дату

Крім цього, додав Кличко, з 30 травня у столиці зможуть розпочати роботу і готелі, крім гостелів. Щоправда, ресторани в них поки працюватимуть на виніс та обслуговування в номерах.

Для готелів прописані чіткі вимоги, яких вони мають дотримуватися:

  • температурний скринінг співробітників та відвідувачів;

  • масковий режим поза номерами;

  • дозволяється одночасне перебування відвідувачів у вестибюлі з розрахунку не більш як одна особа на 10 кв. м площі приміщення.

Також мер столиці зазначив, що рішення щодо подальшої роботи ресторанів та кафе у Києві в рамках наступних етапів послаблення карантину комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить окремо.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, торгово-розважальні центри в Києві готуються до відкриття в рамках зняття карантинних обмежень, оскільки мер столиці Віталій Кличко раніше анонсував, що вони можуть розпочати роботу вже до кінця цього тижня.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Карантин в Україні Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна
Теги
ТРЦ карантин
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