У Києві дозволили роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів: є суворі правила
У Києві затвердили нові правила для діяльності літніх майданчиків кафе та ресторанів, яким уряд дозволив працювати вже на першому етапі послаблень карантину через коронавірус.
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Про це на брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко. Він наголосив, що майданчики зможуть працювати тільки з дотриманням визначених норм безпеки (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Серед головних правил такі:
відстань між столиками 1,5 метри;
не більше двох відвідувачів за одним столиком (без врахування дітей до 14 років);
наявність засобів захисту в персоналу.
За словами Кличка, для підтримки підприємців і спрощення процедур столична влада вже підготувала рішення Київради, яке розглянуть на найближчій сесії.
Зокрема, відкритим (літнім) та сезонним майданчикам, які отримували документи у 2019 році, Департамент містобудування та архітектури має видати нові документи на розміщення – без опрацювання і зайвих погоджень.
"Терміном у 2 робочих дні. Стосуватиметься така процедура і нових майданчиків, що захочуть працювати з дотриманням всіх вимог", – пояснив Кличко.
Крім цього, для літніх та сезонних майданчиків місто планує встановити символічну фіксовану суму пайової участі – 1 гривню. Для літніх майданчиків вона діятиме до кінця жовтня, а для сезонних – до кінця грудня цього року.
"Розуміючи, що бізнес зазнає збитків і йому потрібна допомога", – наголосив мер.
Як повідомляв OBOZREVATEL, перші обмеження карантину для бізнесу в Україні знімуть 11 травня. До цієї дати він має бути готовий до роботи в нових умовах.