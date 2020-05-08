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8 травня • оновлено в 15:45
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У Києві дозволили роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів: є суворі правила

2.2т
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У Києві затвердили нові правила для діяльності літніх майданчиків кафе та ресторанів, яким уряд дозволив працювати вже на першому етапі послаблень карантину через коронавірус.

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Про це на брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко. Він наголосив, що майданчики зможуть працювати тільки з дотриманням визначених норм безпеки (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Серед головних правил такі:

  • відстань між столиками 1,5 метри;

  • не більше двох відвідувачів за одним столиком (без врахування дітей до 14 років);

  • наявність засобів захисту в персоналу.

У Києві дозволили роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів: є суворі правила

За словами Кличка, для підтримки підприємців і спрощення процедур столична влада вже підготувала рішення Київради, яке розглянуть на найближчій сесії.

Зокрема, відкритим (літнім) та сезонним майданчикам, які отримували документи у 2019 році, Департамент містобудування та архітектури має видати нові документи на розміщення – без опрацювання і зайвих погоджень.

"Терміном у 2 робочих дні. Стосуватиметься така процедура і нових майданчиків, що захочуть працювати з дотриманням всіх вимог", – пояснив Кличко.

Крім цього, для літніх та сезонних майданчиків місто планує встановити символічну фіксовану суму пайової участі – 1 гривню. Для літніх майданчиків вона діятиме до кінця жовтня, а для сезонних – до кінця грудня цього року.

"Розуміючи, що бізнес зазнає збитків і йому потрібна допомога", – наголосив мер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перші обмеження карантину для бізнесу в Україні знімуть 11 травня. До цієї дати він має бути готовий до роботи в нових умовах.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Коронавірус Карантин в Україні Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Теги
карантин КМДА
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