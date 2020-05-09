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9 травня • оновлено в 23:07
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У Києві дозволили ринкам відновити роботу з 10 травня: опублікований список

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Перед першим етапом виходу з карантину ряд продуктових ринків в Києві отримали дозвіл відновити роботу з 10 травня.

Київська міська адміністрація опублікувала їхній список з адресами. Працювати дозволено виключно за умови дотримання протиепідемічних вимог.

На ринках повинен бути забезпечений масковий режим працівників і відвідувачів, дистанційна термометрія на вході, недопуск на територію ринку осіб з ознаками ГРВІ, забезпечення дистанції в 3 м між торговими місцями та 1,5 м між відвідувачами, дезінфекція контактних поверхонь кожні три години.

Ринки Києва, які відновлять роботу з 10 травня:

  • Торгівельний майданчик "Феофанівський", вул. Заболотного 48-А.

  • Ринок "Деміївський", ТОВ "Манхеттен", вул. Ізюмська, 1.

  • ТРК "Базар на лісовій", ТОВ "Панорама-Інвест", вул. Попудренка, 65.

  • Ринковий комплекс "Маяк", ПФ ТОВ "Ремонтник", вул. Попудренка, 90/2

  • КП "Володимирський ринок", вул. Антоновича, 115.

  • ТОВ "Печерський ринок", Печерська площа, 1.

  • Ринок "Ілліс", ТОВ "Ілліс", вул. Чорнобильська, 16/80.

  • КП "Бессарабський ринок", Бессарабська площа, 2.

  • Ринок "Лівобережний", ПрАТ "Дніпровський ринок", вул. Сверстюка, 3.

  • Т/М "Дарниця", ПрАТ "Дніпровський ринок", вул. Попудренка, 5.

  • ТОВ "Путь", ринок Шлях, вул. Зодчих, 52/1.

  • Ринок ПП "Колібріс", вул. Л. Курбаса, 6.

  • Ринок "Одеський", АТЗТ "Істерн-Трейд", проспект Академіка Глушкова, 32-38.

  • ТОВ "РУІОЛ", "Ринок "Вигурівський", вул. Бальзака, 94.

  • ПрАТ "Ринок "Нивки", вул. Щербаківського, 47.

  • МПП "Турбота", вул. Туполєва, 13.

  • ТОВ "ТК "Борщагівський", Ринок "Західний", вул. Депутатська, 2.

  • Ринок "Відрадненський", ВАТ "Торговий комплекс "Борщагівський", бульвар В. Гавела, 18.

  • ТОВ "Квіткова Галявина", Ринок "Лук’янівський", вул. Юрія Іллєнка, 1.

Нагадаємо, мерія Києва прийняла рішення не відкривати торгово-розважальні центри з 11 травня, всупереч постанові Кабінету міністрів.

Однак з 11 травня відновлять роботу літні і сезонні майданчики в закладах громадського харчування.

Ілюстрація

Ілюстрація

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна Київ
Тег
КМДА
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