У Києві дозволили ринкам відновити роботу з 10 травня: опублікований список

Перед першим етапом виходу з карантину ряд продуктових ринків в Києві отримали дозвіл відновити роботу з 10 травня.

Київська міська адміністрація опублікувала їхній список з адресами. Працювати дозволено виключно за умови дотримання протиепідемічних вимог.

На ринках повинен бути забезпечений масковий режим працівників і відвідувачів, дистанційна термометрія на вході, недопуск на територію ринку осіб з ознаками ГРВІ, забезпечення дистанції в 3 м між торговими місцями та 1,5 м між відвідувачами, дезінфекція контактних поверхонь кожні три години.

Ринки Києва, які відновлять роботу з 10 травня:

Торгівельний майданчик "Феофанівський", вул. Заболотного 48-А.

Ринок "Деміївський", ТОВ "Манхеттен", вул. Ізюмська, 1.

ТРК "Базар на лісовій", ТОВ "Панорама-Інвест", вул. Попудренка, 65.

Ринковий комплекс "Маяк", ПФ ТОВ "Ремонтник", вул. Попудренка, 90/2

КП "Володимирський ринок", вул. Антоновича, 115.

ТОВ "Печерський ринок", Печерська площа, 1.

Ринок "Ілліс", ТОВ "Ілліс", вул. Чорнобильська, 16/80.

КП "Бессарабський ринок", Бессарабська площа, 2.

Ринок "Лівобережний", ПрАТ "Дніпровський ринок", вул. Сверстюка, 3.

Т/М "Дарниця", ПрАТ "Дніпровський ринок", вул. Попудренка, 5.

ТОВ "Путь", ринок Шлях, вул. Зодчих, 52/1.

Ринок ПП "Колібріс", вул. Л. Курбаса, 6.

Ринок "Одеський", АТЗТ "Істерн-Трейд", проспект Академіка Глушкова, 32-38.

ТОВ "РУІОЛ", "Ринок "Вигурівський", вул. Бальзака, 94.

ПрАТ "Ринок "Нивки", вул. Щербаківського, 47.

МПП "Турбота", вул. Туполєва, 13.

ТОВ "ТК "Борщагівський", Ринок "Західний", вул. Депутатська, 2.

Ринок "Відрадненський", ВАТ "Торговий комплекс "Борщагівський", бульвар В. Гавела, 18.

ТОВ "Квіткова Галявина", Ринок "Лук’янівський", вул. Юрія Іллєнка, 1.

Нагадаємо, мерія Києва прийняла рішення не відкривати торгово-розважальні центри з 11 травня, всупереч постанові Кабінету міністрів.

Однак з 11 травня відновлять роботу літні і сезонні майданчики в закладах громадського харчування.

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL:

в Україні продовжили карантин до 22 травня. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у понеділок, 4 травня.

Однак із 11 травня в країні послаблять деякі обмежувальні заходи. Наприклад, українцям дозволять відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, перукарні та салони краси.

Також з 11 травня кафе і ресторанам дозволять працювати через "вікно видачі" і на літніх майданчиках, а всі магазини отримають дозвіл продавати товари господарського призначення, меблі і т.д.

При найоптимістичніших прогнозах метро в Україні відкриють у середині літа, а масковий режим протримається мінімум до кінця року.

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