У Києві додалося 400 хворих на COVID-19 за добу

Карина Бондаренко Життя столиці 08:51, 13.10.2020 Оновлено: 09:13, 13.10.2020

За минулу добу, 12 жовтня, коронавірусом у Києві заразилися 397 осіб.

Про це свідчать дані сайту РНБО. У Київській області зафіксували 216 нових заражених.

Всього в столиці інфіковані вже 28 090 людей, в області – 11 525 хворих.

Померли від COVID-19 в Києві всього 497 осіб (+10 за добу), вилікувалися 9961 пацієнтів (+168). Продовжують боротися з вірусом 17 632 інфікованих.

Поширення коронавірусу в Україні.
РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 13 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 270 587 випадків коронавірусної інфекції. З них 5133 – виявлені за минулу добу.

Коментувати
Кияни Життя столиці

Дивіться також

Окупанти мають намір вимагати воду від України для Криму через ООН

Разумков висловився про зарплати нардепів

Бій Ломаченко – Лопес не покажуть на українському ТБ

Зеленський – про призначення чиновника Януковича в ОП: Майдан не розганяв, це просто слова

Зеленський за рік виконав 8 обіцянок із 43, ще 4 – провалив