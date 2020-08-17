У Києві додалось понад 100 заражених коронавірусом

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 10:09, 17.08.2020 Оновлено: 10:35, 17.08.2020

У Києві станом на 17 серпня підтвердили 10 642 випадки коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили в 104 жителів столиці.

Як написав мер Києва Віталій Кличко в Telegram, за добу одна людина померла. Всього коронавірус забрав життя 154 киян.

Захворіли:

  • 44 жінки віком від 20 до 71 року;

  • 53 чоловіка віком від 21 до 84 рокiв;

  • 4 дівчинки від 7 місяців до 12 років та 3 хлопчики від 9 до 16 років.

Захворіли, зокрема, і четверо медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 21, у Дарницькому та Солом’янському – по 16 та в Шевченківському районі – 10 випадків.

Telegram Віталія Кличка
Cкрин Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 17 серпня в Україні офіційно підтверджено 92 820 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 464 – виявлені за минулу добу.

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