У Києві додалось понад 100 заражених коронавірусом

У Києві станом на 17 серпня підтвердили 10 642 випадки коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили в 104 жителів столиці.

Як написав мер Києва Віталій Кличко в Telegram, за добу одна людина померла. Всього коронавірус забрав життя 154 киян.

Захворіли:

44 жінки віком від 20 до 71 року;

53 чоловіка віком від 21 до 84 рокiв;

4 дівчинки від 7 місяців до 12 років та 3 хлопчики від 9 до 16 років.

Захворіли, зокрема, і четверо медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 21, у Дарницькому та Солом’янському – по 16 та в Шевченківському районі – 10 випадків.

Telegram Віталія Кличка

Cкрин Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 17 серпня в Україні офіційно підтверджено 92 820 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 464 – виявлені за минулу добу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!