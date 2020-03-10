Київ до кінця тижня, з 11 до 15 березня, очікує сильний вітер, дощ, а також поступове зниження температури.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. Здебільшого вітер буде у межах 7-12 м/с, рідше – 5-10 м/с.

У середу вночі, 11 березня, буде хмарно, температура очікується у межах +3...+5 градусів. Вдень піде дощ, буде +9...+11 градусів.

Погода у Києві. Ілюстрація

У ніч четверга, 12 березня, йтиме дощ, температура буде приблизно +4...+6. Уже вдень опади не передбачаються – з-за хмар навіть іноді визиратиме сонце, температура буде в межах +13...+15 градусів.

Усю добу п'ятниці, 13 березня, буде йти дощ. Вночі очікується +6...+8 градусів, вдень – близько +10...+12.

У суботу, 14 березня, також очікуються опади. Нічна температура передбачається у межах +2...+4, а денна +6...+8. У неділю, 15 березня, буде сухо, але доволі холодно. Вночі передбачається 0...-2 градуси, а вдень – лише +3...+5.

Погода у Києві Скірншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Києва у березні прийде справжня весна – потепліє, замість снігу йтиме хіба що дощ, частіше буде сонячна погода.

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