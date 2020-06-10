У Києві до кінця поточного року повністю оновлять Борщагівський шляхопровід.

Про це розповів мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 10 червня, який транслювали на його Youtube-каналі. Також він показав відео частини ремонту (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"До кінця цього року Борщагівський шляхопровід буде повністю оновлений. Ми розуміємо, що ремонт ускладнює рух транспорту. Але треба врахувати те, що ми капітально оновлюємо об’єкт, який не бачив ремонту з 1965 року – тобто 55 років! І робимо це, піклуючись про безпеку і комфорт киян. Більше того, об’єкт ремонтують, не перекриваючи повністю рух ним", – заявив Кличко.

Кличко показав, як відновлюють Борщагівський міст Скріншот

Очільник столиці відзначив, що минулоріч там оновили лінію швидкісного трамваю. Для цього довелося майже повністю розібрати стару конструкцію споруди, адже, за словами фахівців, міст міг обвалитися. Кличко підкреслив, що на ділянці під трамвайними коліями і на частині споруди у бік центру замінили 41 балку.

За його словами, вже у травні цьогоріч завершили капітальний ремонт першої черги шляхопроводу, а станом на 10 червня роботи тривали на другій його частині – у бік Великої окружної.

"На цій частині об’єкту теж замінять балки, ремонтують також опори споруди. Завершити роботи на частині шляхопроводу у бік Борщагівки і відновити там рух ми плануємо до початку вересня. Роботи – дуже масштабні, і їх треба було виконувати невідкладно", – підсумував Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 28 грудня 2019 року відкрили рух новим Шулявським мостом.