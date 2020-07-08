У Києві до кінця карантину навчання у школах буде дистанційним, – Кличко

У Києві до кінця карантину навчання у школах буде дистанційним.

Проте місто працює над тим, щоб 1 вересня за сприятливої епідситуації відновити процес у звичному режимі. Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 8 липня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Планом виходу з карантину, який розробив уряд, відновлення навчального процесу в звичайному режимі можливе на четвертом етапі виходу з карантину, до якого, на жаль, більшість регіонів країни не готова через високий рівень захворюваності. Тому, зважаючи на рекомендації уряду, можу сказати одне: до кінця карантину навчання буде дистанційним", – підкреслив Кличко.

За його словами, тому Департамент освіти КМДА надав рекомендації навчальним закладам підготувати плани та розробити форму дистанційного навчання. Так кожна школа матиме можливість адаптувати програму до технічних можливостей учнів і вчителів.

"Але місто робить все, щоб 1 вересня за сприятливої епідеміологічної ситуації розпочати навчальний процес у школах. Хочу зазначити, що ми вже виділили майже 4 мільярди гривень на підготовку навчальних закладів. Найбільше коштів – близько двох мільярдів – спрямували на ремонти в закладах освіти та на загальноміські програми", – відзначив мер Києва та додав, що цьогоріч у столиці відкриють сім оновлених закладів освіти.

Він також повідомив, що 1 липня у школах Києва завершився прийом документів до перших класів, а майже 99% родин уже визначились із місцем навчання дитини. Третина з них скористалася гарантованим правом першочергового зарахування. Водночас після першого етапу зарахування у кожній третій школі столиці залишились вільні місця, загалом – понад 3 тисячі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на 8 липня кількість заражених коронавірусом зросла до 5779 осіб. За минулу добу було зафіксовано 114 нових випадків COVID-19.