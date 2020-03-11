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11 березня • оновлено в 15:38
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/ Життя столиці

У Києві дирекція шкіл звернулася до батьків через карантин

14.7т
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У Києві вчителям та батькам школярів почали надходити листи про карантин, який ввели через поширення коронавірусу COVID-2019 у всьому світі.

Про це OBOZREVATEL стало відомо із власних джерел. Зокрема, таке повідомлення розіслала дирекція середньої загальноосвітньої школи №8. Про карантин оголосив мер столиці Віталій Кличко 11 березня. Відповідні заходи розпочнуться уже 12 березня.

"Згідно з розпорядженням департаменту освіти й науки міста Києва, закриваються заклади освіти з 12 до 27 березня усіх типів та форм власності: від садочків до міського університету", – написала дирекція.

У Києві дирекція шкіл звернулася до батьків через карантин. Ілюстрація

У Києві дирекція шкіл звернулася до батьків через карантин. Ілюстрація

У листах також йдеться про те, що:

  • Буде організовано дистанційне навчання на цей період.

  • Продовжено посилений санітарно-гігієнічний режим.

  • Для організації дистанційного навчання буде створено корпоративну пошту, працюватиме окремий розділ для інформування на сайті департаменту.

  • До роботи з випускниками 11 класів, які здаватимуть ЗНО, підключиться Центр моніторингу.

  • Вчителі продовжать контактувати з дітьми та батьками в дистанційному режимі.

  • Пробні ЗНО буде перенесено.

  • Департамент вже звернувся до місцевого телебачення щодо виділення ефірних годин для проведення уроків, лекцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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