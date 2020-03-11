У Києві вчителям та батькам школярів почали надходити листи про карантин, який ввели через поширення коронавірусу COVID-2019 у всьому світі.
Про це OBOZREVATEL стало відомо із власних джерел. Зокрема, таке повідомлення розіслала дирекція середньої загальноосвітньої школи №8. Про карантин оголосив мер столиці Віталій Кличко 11 березня. Відповідні заходи розпочнуться уже 12 березня.
"Згідно з розпорядженням департаменту освіти й науки міста Києва, закриваються заклади освіти з 12 до 27 березня усіх типів та форм власності: від садочків до міського університету", – написала дирекція.
У Києві дирекція шкіл звернулася до батьків через карантин. Ілюстрація
У листах також йдеться про те, що:
Буде організовано дистанційне навчання на цей період.
Продовжено посилений санітарно-гігієнічний режим.
Для організації дистанційного навчання буде створено корпоративну пошту, працюватиме окремий розділ для інформування на сайті департаменту.
До роботи з випускниками 11 класів, які здаватимуть ЗНО, підключиться Центр моніторингу.
Вчителі продовжать контактувати з дітьми та батьками в дистанційному режимі.
Пробні ЗНО буде перенесено.
Департамент вже звернувся до місцевого телебачення щодо виділення ефірних годин для проведення уроків, лекцій.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перше зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у семи лікарнях Києва облаштували бази для госпіталізації пацієнтів з підозрою на коронавірус COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей, а також одна спеціальна база для вагітних.
Він доручив департаментам освіти та охорони здоров’я КМДА організувати щоденне вимірювання температури всім вихованцям дитячих садків та учням столичних шкіл.
Також у Києві батькам мали обмежити доступ до шкіл у рамках заходів із запобігання поширенню коронавірусу в навчальних закладах.
А на станціях метро у Києві з’явилися плакати з інформацією про коронавірус COVID-19, зокрема, на них йдеться про профілактику, інфікування та поширення захворювання.
З'ясувалося, що людям, які приїхали до Києва з держав, де були зареєстровані випадки захворювання на коронавірус COVID-19, необхідно зателефонувати на лінію 15-51, повідомити про повернення й надати дані про себе.
У Києві та в усій країні загалом ввели карантин через поширення коронавірусу COVID-2019 у світі.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".