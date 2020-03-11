У Києві вчителям та батькам школярів почали надходити листи про карантин, який ввели через поширення коронавірусу COVID-2019 у всьому світі.

Про це OBOZREVATEL стало відомо із власних джерел. Зокрема, таке повідомлення розіслала дирекція середньої загальноосвітньої школи №8. Про карантин оголосив мер столиці Віталій Кличко 11 березня. Відповідні заходи розпочнуться уже 12 березня.

"Згідно з розпорядженням департаменту освіти й науки міста Києва, закриваються заклади освіти з 12 до 27 березня усіх типів та форм власності: від садочків до міського університету", – написала дирекція.

У Києві дирекція шкіл звернулася до батьків через карантин. Ілюстрація

У листах також йдеться про те, що:

Буде організовано дистанційне навчання на цей період.

Продовжено посилений санітарно-гігієнічний режим.

Для організації дистанційного навчання буде створено корпоративну пошту, працюватиме окремий розділ для інформування на сайті департаменту.

До роботи з випускниками 11 класів, які здаватимуть ЗНО, підключиться Центр моніторингу.

Вчителі продовжать контактувати з дітьми та батьками в дистанційному режимі.

Пробні ЗНО буде перенесено.

Департамент вже звернувся до місцевого телебачення щодо виділення ефірних годин для проведення уроків, лекцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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