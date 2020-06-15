У Києві директорка школи з COVID-19 ходила на роботу: поліцію закликали розібратися

Тимур Григоренко Життя столиці 15:35, 15.06.2020 Оновлено: 15:51, 15.06.2020

У Києві директорка школи після позитивного тесту на COVID-19 приходила на роботу та спілкувалася з людьми.

Водночас вона приховувала, що заразилася коронавірусом. Про це на брифінгу в понеділок, 15 червня, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Держпродспоживслужба міста звернулася в правоохоронні органи про відкриття проти директорки кримінального провадження за порушення правил самоізоляції та нараження інших людей на небезпеку", – сказав глава столиці.

Також Кличко розповів, що в столиці в трьох дитсадках виявили хворих на COVID-19 або людей із підозрою на коронавірус:

  • у дитячому садку №804 в Оболонському районі захворіла вихователька;

  • у садку №495 Шевченківського району – підозра на коронавірус у інструктора з фізкультури;

  • у закладі №651 у Солом'янському районі виявили, що в музичного керівника садка захворіла вся сім'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві за 14 червня зареєстровано 53 нові випадки зараження коронавірусом.

Коментувати
Кияни Життя столиці

Дивіться також

Новий спалах COVID-19 у Китаї: влада заявила про високий ризик зараження й десятки випадків

У МОЗ відповіли, чи потрібна обсервація після повернення до України з Польщі

Тищенко очолив штаб "Слуги народу" у Києві

Турчинов припустив повернення Кубані Україні після розпаду Росії

Банкомат помилково видав українцеві 40 тисяч гривень. Фотофакт