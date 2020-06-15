У Києві директорка школи з COVID-19 ходила на роботу: поліцію закликали розібратися

Директорка школи з COVID-19 ходила на роботу

У Києві директорка школи після позитивного тесту на COVID-19 приходила на роботу та спілкувалася з людьми.

Водночас вона приховувала, що заразилася коронавірусом. Про це на брифінгу в понеділок, 15 червня, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Держпродспоживслужба міста звернулася в правоохоронні органи про відкриття проти директорки кримінального провадження за порушення правил самоізоляції та нараження інших людей на небезпеку", – сказав глава столиці.

Також Кличко розповів, що в столиці в трьох дитсадках виявили хворих на COVID-19 або людей із підозрою на коронавірус:

у дитячому садку №804 в Оболонському районі захворіла вихователька;

у садку №495 Шевченківського району – підозра на коронавірус у інструктора з фізкультури;

у закладі №651 у Солом'янському районі виявили, що в музичного керівника садка захворіла вся сім'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві за 14 червня зареєстровано 53 нові випадки зараження коронавірусом.