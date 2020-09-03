У Києві дим від палаючого автопарку затягнув район. Відео та фото
У Києві в Голосіївському районі виникла пожежа на території автопарку.
Про це повідомив Telegram-канал Київ Оперативний. З вогнем борються пожежники.
"Іще одна пожежа охопила автопарк, на Васильківській, 22. На місці вже працюють рятувальники ДСНС. Інформація про причини пожежі і постраждалих встановлюється", – йдеться у повідомленні.
У соцмережах користувачі розповідають, що бачили великі клуби чорного диму в районі вулиці Васильківської.
Офіційної інформації про причини займання поки немає.
Як писав OBOZREVATEL, у Шевченківському районі Києва в п'ятницю, 3 вересня, сталася пожежа в 25-поверховому житловому будинку. Пожежникам вдалося врятувати власника квартири.