У Києві дим від палаючого автопарку затягнув район. Відео та фото

Борис Бондар Життя столиці 19:38, 3.09.2020 Оновлено: 19:52, 3.09.2020

У Києві в Голосіївському районі виникла пожежа на території автопарку.

Про це повідомив Telegram-канал Київ Оперативний. З вогнем борються пожежники.

"Іще одна пожежа охопила автопарк, на Васильківській, 22. На місці вже працюють рятувальники ДСНС. Інформація про причини пожежі і постраждалих встановлюється", – йдеться у повідомленні.

У соцмережах користувачі розповідають, що бачили великі клуби чорного диму в районі вулиці Васильківської.

Офіційної інформації про причини займання поки немає.

Клуби диму над Голосіївським районом.
Facebook Максима Блудова
У Києві загорівся автопарк.
Telegram-канал Київ оперативний
Пожежа сталася в Києві на Васильківській, 22.
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Як писав OBOZREVATEL, у Шевченківському районі Києва в п'ятницю, 3 вересня, сталася пожежа в 25-поверховому житловому будинку. Пожежникам вдалося врятувати власника квартири.

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