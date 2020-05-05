У Києві День пам’яті та примирення (8 травня) та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня) не відзначатимуть у зв'язку з карантином, введеним через поширення коронавірусу COVID-19.

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Про це розповів мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 5 травня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі. Він підкреслив, що цьогоріч виповнюється 75 років із дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У зв’язку з обмеженнями масових заходів на свята в столиці не проводитимуть. Я розумію, що багато людей цього дня вітали ветеранів, несли квіти до пам’ятників, ходили на кладовища до могил рідних, відвідували музеї. Але цьогоріч формат, на жаль, буде іншим. Також можна привітати ветеранів, зателефонувавши їм, згадати своїх близьких і поділитися їхніми історіями в соціальних мережах", – підкреслив Кличко.

У Києві День пам'яті та День перемоги не відзначатимуть через пандемію COVID-19. Ілюстрація

Він закликав мешканців Києва, у сім'ях яких є ветерани або просто люди похилого віку, зробити все можливе, аби вберегти їх від ризику інфікування COVID-19.

"Я підписав розпорядження про надання щорічної матеріальної допомоги з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Виплати вже розпочалися. Їх отримають понад 78 тисяч ветеранів другої світової, учасники Антитерористичної операції, воїни-інтернаціоналісти, учасники Революції Гідності та інші окремі категорії громадян", – додав очільник Києва.

Він також звернувся до тих осіб, які планують політичні акції та провокації, із закликом не використовувати ці дні задля дестабілізації ситуації та власного піару.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та області станом на ранок 4 травня було зафіксовано 2388 підтверджених випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 1535, а на території області – до 853.

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