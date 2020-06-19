У Києві COVID-19 знайшли ще в семи школах

У Києві виявили нові випадки захворювання на коронавірус серед вчителів столичних шкіл.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця новини).

"Зазначу, що з'являються нові випадки захворювання на коронавірус і серед педагогів. Зокрема, за останній тиждень по одному випадку виявили в школах №270, №212, №282 і в ліцеї №51. А також в школі № 235, і новий випадок в школі №197. Там всюди захворіли вчителі. В школі №308 на коронавірус захворів завуч. Там всіх працівників, – оскільки багато було контактних, – відправили на самоізоляцію ", – повідомив Кличко.

Мер також зазначив, що скасування обов'язкового ЗНО стало зваженим рішенням у нинішній епідеміологічній ситуації.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу (18 червня) коронавірусів в Києві захворіли 92 людини. Всього в столиці підтвердили 4176 випадків інфікування.