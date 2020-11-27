У Києві COVID-19 заразилася рекордна кількість осіб: статистика 27 листопада

Станом на п'ятницю, 27 листопада, у Києві зафіксована найбільша кількість нових заражених коронавірусом (COVID-19) за добу – 1520 осіб.

Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Всього в столиці зареєстровано 65 539 випадків інфікування, а в області – 35 235 випадків.

За добу в столиці від хвороби померло 26 пацієнтів (всього +1253), а одужали – 375 (22 317). На Київщині заразилося 994 особи (35 235), летальних випадків – 15 (667), одужали – 243 (12 096).

Відзначимо, що найбільше за 26 листопада хворих виявили в Дніпропетровській області – 1773. Також зафіксовано багато нових випадків в Запорізькій (1003) і Одеської (966) областях.

Відзначимо, що 25 листопада в Києві коронавірусом заразилися 1399 осіб, а днем раніше, 24 листопада, був встановлений колишній добовий рекорд за кількістю нових інфікованих – 1422.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок п'ятниці, 27 листопада, в Україні офіційно підтверджено 693 407 випадків коронавірусної інфекції. З них 16 218 – виявлені за минулу добу, що стало рекордом з початку епідемії.