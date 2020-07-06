У Києві COVID-19 почав відступати: Кличко озвучив статистику

У Києві станом на 6 липня кількість заражених коронавірусом збільшилася до 5602 осіб. За минулу добу у столиці виявили 59 нових випадків COVID-19.

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Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Примітно, що ще 5 липня повідомлялось про 78 випадків захворювання за добу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"За минулу добу коронавірус у Києві підтвердили ще в 59 людей. Серед них – четверо медиків. Двоє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 116 мешканців нашого міста. На сьогодні в столиці вже 5602 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", – підкреслив Кличко.

За його словами, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 28 жінок віком від 19 до 73 рокiв, 28 чоловіків віком від 18 до 77 рокiв, а також чотирирічна дівчинка, два хлопчики віком три місяці та шість років. З них до лікарень столиці госпіталізували сімох пацієнтів, інші залишилися на самоізоляції, під контролем медиків.

"За минулу добу одужали семеро людей. Усього коронавірус подолали 1809 мешканців Києва", – додав мер столиці.

Він зазначив, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Дарницькому і Дніпровському районах – по дев'ять, у Подільському, Шевченківському та Голосіївському – по сім.

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