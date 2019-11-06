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6 листопада • оновлено в 12:00
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У Києві через вандалів скасували кілька рейсів електричок

1.4т Читати матеріал російською

У Києві 6 листопада скасували кілька ранкових рейсів міських електричок.

Причиною стали акти вандалізму. Про це написали на сайті "Київпастрансу".

"У ранковий час через акти вандалізму скасовані такі рейси міської електрички: 7302, 7311/12, 7321, 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421", – йдеться в повідомленні.

У Києві через вандалів скасували кілька рейсів електричок

У Києві через вандалів скасували кілька рейсів електричок

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Николаев Олег
Николаев Олег
Жалко поезд. Не повезло ему жить на Украине.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Причиной стали акты вандализма". Да ладно вам какие вандалы, просто украинцы бросились грибы собирать)
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Не вандалы, а активисты. Чё забыли?
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