У Києві 6 листопада скасували кілька ранкових рейсів міських електричок.
Причиною стали акти вандалізму. Про це написали на сайті "Київпастрансу".
"У ранковий час через акти вандалізму скасовані такі рейси міської електрички: 7302, 7311/12, 7321, 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421", – йдеться в повідомленні.
У Києві через вандалів скасували кілька рейсів електричок
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з середи, 30 жовтня, щоранку в робочі дні з 08:10 до 09:20 закриватимуть вхід на станцію метро "Золоті ворота". Проведення ремонтних робіт триватиме до 9 лютого 2021 року.
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