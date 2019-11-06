У Києві 6 листопада скасували кілька ранкових рейсів міських електричок.

Причиною стали акти вандалізму. Про це написали на сайті "Київпастрансу".

"У ранковий час через акти вандалізму скасовані такі рейси міської електрички: 7302, 7311/12, 7321, 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421", – йдеться в повідомленні.

У Києві через вандалів скасували кілька рейсів електричок

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з середи, 30 жовтня, щоранку в робочі дні з 08:10 до 09:20 закриватимуть вхід на станцію метро "Золоті ворота". Проведення ремонтних робіт триватиме до 9 лютого 2021 року.

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