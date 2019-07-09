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У Києві через ураганний вітер оголосили штормове попередження

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У Києві до кінця доби 9 липня будуть пориви вітру 15-18 метрів на секунду. У зв'язку з цим мешканців попередили про високу небезпеку падіння дерев.

У пресслужбі КМДА нагадали, що під час шквальних порив не можна ходити, стояти і паркувати машини під високими деревами, особливо тополями. Також потрібно триматися подалі від ліній електропередачі та рекламних бордів.

У разі посилення вітру рекомендували сховатися в найближчому приміщенні, а вдома закрити всі вікна, з балконів прибрати речі, які можуть випасти назовні.

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Сильний вітер

Сильний вітер

Ілюстрація

У випадку падіння дерев або гілок порадили звернутися в екстрені служби.

Як писав OBOZREVATEL, у вівторок, 9 липня, в Україні також продовжаться дощі. Зливи за прогнозом пройдуть на Західній Україні і частково в Одеській області.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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