У Києві через ураганний вітер оголосили штормове попередження

У Києві до кінця доби 9 липня будуть пориви вітру 15-18 метрів на секунду. У зв'язку з цим мешканців попередили про високу небезпеку падіння дерев.

У пресслужбі КМДА нагадали, що під час шквальних порив не можна ходити, стояти і паркувати машини під високими деревами, особливо тополями. Також потрібно триматися подалі від ліній електропередачі та рекламних бордів.

У разі посилення вітру рекомендували сховатися в найближчому приміщенні, а вдома закрити всі вікна, з балконів прибрати речі, які можуть випасти назовні.

Сильний вітер Ілюстрація

У випадку падіння дерев або гілок порадили звернутися в екстрені служби.

Як писав OBOZREVATEL, у вівторок, 9 липня, в Україні також продовжаться дощі. Зливи за прогнозом пройдуть на Західній Україні і частково в Одеській області.

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