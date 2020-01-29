У Києві через туман виникли проблеми з літаками: на місто насувається негода

Київ та область з самого ранку середи, 29 січня, накрив густий туман, який вже спровокував ДТП та проблеми у аеропорту "Київ" (Жуляни) імені Ігора Сікорського. Втім, за прогнозами синоптиків, столицю України очікує ще й сніг із дощем та потужний вітер.

Так, мешканців регіону вже попередили про погану видимість на дорогах. А пресслужба патрульної поліції Київської області на своїй сторінці у Facebook написала про першу ДТП через туману (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, на 70 км траси Київ – Одеса зіткнулися легковик та вантажівка. Внаслідок аварії пасажир та водій першого авто зазнали травм та були госпіталізовані до лікарні.

У Києві через туман виникли проблеми з літаками

Також у коментарі сайту "Сегодня" пресслужба аеропорту "Київ" пояснила, що саме через сильний туман виникли складнощі перельотами літаків кількох рейсів. Про це свідчить і інформація на сайті установи. Зокрема, проблеми стосуються напрямків: Варшава, Мінськ та Запоріжжя.

Пресслужба Київської міської державної адміністрації із посиланням на Укргідрометцентр написала, що у столиці впродовж доби очікується хмарна погода, дощ та мокрий сніг, подекуди ожеледиця, а пориви вітру можуть сягати аж до 15-18 м/с. Також у повідомленні йдеться про те, що ранковий туман не є небезпечним.

Правоохоронці дали поради водія, які змушені керувати авто у тумані:

рухатися тільки з увімкненими фарами (протитуманні або ближнє світло);

знизити швидкість;

уникати різких маневрів;

не допускати запотівання скла;

якщо видимість погана (близько 2 м), зупинити авто на узбіччі, а під час зупинки, увімкнути аварійну світлову сигналізацію.

Розклад польотів у аеропорту "Київ" (Жуляни) імені Ігора Сікорського Скріншот

Розклад польотів у аеропорту "Київ" (Жуляни) імені Ігора Сікорського Скріншот

На трасі Київ – Одеса через туман зіткнулися легковик та вантажівка Патрульна поліція Київської області

На трасі Київ – Одеса через туман зіткнулися легковик та вантажівка Патрульна поліція Київської області

На трасі Київ – Одеса через туман зіткнулися легковик та вантажівка Патрульна поліція Київської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися неймовірні фото Києва, огорнутого таємничим туманом, з висоти пташиного польоту.

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