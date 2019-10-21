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21 жовтня • оновлено в 11:11
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У Києві через туман оголосили перший рівень небезпеки: якою буде погода надалі

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У Києві до полудня 21 жовтня збережеться сильний туман і погана видимість. Погодні умови оцінили як перший, "жовтий" рівень небезпеки.

Згідно з даними ГУ ДСНС у Києві, видимість на дорогах не перевищує 200-500 м. У зв'язку з цим автомобілістів та пішоходів попросили бути особливо акуратними під час руху.

"Найближчої години з утриманням у першій половині дня 21 жовтня туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)", – уточнили рятувальники.

Позняки 21 жовтня

Позняки 21 жовтня

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У Києві через туман оголосили перший рівень небезпеки: якою буде погода надалі

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 21 жовтня буде до +22 і мінлива хмарність. У вівторок очікується +18...+20, у середу температура буде аналогічною. З четверга почнеться малопомітне похолодання до +17...+19.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні з 21 жовтня збережеться суха і тепла погода, вдень стовпчики термометрів покажуть близько +20. У вівторок на півдні і сході буде дещо прохолодніше – там середня температура повітря складе +17.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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