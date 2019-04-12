У Києві через Шулявський міст перекриють важливий проспект

У Києві з 13 по 19 квітня частково обмежуватимуть рух на проспекті Перемоги. Це пов'язано зі зведенням оновленого Шулявського шляхопроводу.

З 13 по 15 число перекриють ділянку, яка веде до центру міста, повідомили в прес-службі КМДА з посиланням на Дирекцію будівництва шляхово-транспортних споруд Києва.

"Удень 16-19 квітня частково перекриють рух у напрямку до області (виїзду з Києва. – Ред.), а вночі 16, 17, 18, 19 і 20 квітня рух буде перекритий з 23:00 до 6 ранку", – уточнили в прес-службі.

Facebook Віталій Кличко

Як відомо, проспект Перемоги є однією з найважливіших транспортних артерій міста, оскільки пролягає на шляху з передмістя і веде до центру столиці.

Після перекриття Шулявського мосту на цьому проспекті спостерігаються значні ускладнення руху.

Як писав OBOZREVATEL, роботи зі зведення оновленого шляхопроводу почалися 17 березня. Передбачається, що вони триватимуть 17 місяців.

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