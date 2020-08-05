У Києві через ремонт обмежать вхід на центральну станцію метро: названо дати

У Києві розпочнуть ремонт ескалатора на станції метро "Вокзальна" (червона гілка).

Тому з 6 до 26 серпня можливі обмеження на вхід у години пік. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації на своїй сторінці в Telegram.

Очікується, що це дасть змогу вивезти пасажирів, які прибули на станцію "Вокзальна", та уникнути скупчень людей на платформі з міркувань безпеки.

"У серпні триватиме позаплановий ремонт одного із трьох ескалаторів, що працює на станції. Метрополітен перепрошує за незручності та закликає дотримуватися правил безпеки", – йдеться в дописі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 5 серпня біля станції метрополітену "Лук'янівська" виявили підозрілий предмет. Згодом у поліції уточнили, що нічого небезпечного на місці знайдено не було.