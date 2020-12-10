У Києві через прорив труби кілька багатоповерхівок залишилися без води

У Деснянському районі Києва 10 грудня через три житлових багатоповерхових будинки по вулиці Каштановій залишилися без холодної води.

Як повідомили OBOZREVATEL у КП "Київводоканал", стався прорив труби діаметром 200 міліметрів (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

За словами комунальників, як тільки будуть вирішені організаційні питання, які стосуються ремонтних робіт, до них відразу ж приступлять. При цьому, на підприємстві не смоги сказати, коли саме почнеться ремонт.

"Проведено відключення (холодної води – Ред.). На цей час момент у нас немає цистерн, щоб привезти туди (питну – Ред.) воду. Чотири автоцистерни є, але у двох вона замерзла. Ще дві знаходяться на інших об'єктах. Як тільки ми відігріємо хоч одну машину, то відразу її направимо ", –– розповіли у Київводоканалі.

Нам уточнили, що без водопостачання залишилися та частина жителів, які живуть з 1 по 9 поверх. Відзначимо, щоу в зоні прориву знаходяться два 16-поверхових та один 9-поверховий будинки.

Через мороз дорога поруч з місцем аварії перетворилася на ковзанку.

Через прорив труби люди залишилися без питної води.

Навколо місця аварії залишилися купи піску.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві прорив труби перетворив під'їзд будинку в "водоспад". Аварія сталася на вулиці Вацлава Гавела, 83.