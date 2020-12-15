У Києві через мітинги та ДТП утворилися затори. Карта

Станом на 16:15 15 грудня в Києві через протести мітингувальників і дорожньо-транспортні пригоди утворилися затори на дорогах.

Згідно з даними Google Maps, повністю перекрито вулицю Грушевського і частково Хрещатик. Водночас на головній столичній вулиці трапилася ДТП.

До того ж перекрито рух на вулицях Михайлівська та Велика Житомирська. Через ДТП ускладнено рух авто по вулицях Волоська, Фізкультури, Василя Липківського, Михайла Задніпровського, бульвару Дружби Народів і Набережного шосе.

Аварії на дорогах відбулися в районі зоопарку на вулиці Олександра Довженка, на проспектах Науки, Перемоги, Валерія Лобановського, Голосіївському та вулиці Академіка Туполєва і Саперно-Слобідської.

На Великій окружній дорозі також трапилися дві ДТП: одна в районі Виноградаря, друга недалеко від метро "Житомирська".

Через ДТП затори утворилися на Південному і Північному мосту в обидва боки руху. На лівому березі Києва ДТП трапилися на вулицях Здолбунівській, Гната Хоткевича і Володимира Маяковського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 грудня в Солом'янському районі Києва на проїжджу частину Шулявського моста впало кілька стовпів освітлення.